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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası KANADA-FAS MAÇI CANLI İZLE | Kanada-Fas 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

        KANADA-FAS MAÇI CANLI İZLE | Kanada-Fas 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, çeyrek final yolunda Fas ile Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, Kanada - Fas maçının yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas, bu kez yoluna daha ileri bir hedefle devam etmek istiyor. Peki, Kanada - Fas maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte şifresiz canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme etabı bu akşam başlıyor. Son 16 turunun dikkat çeken mücadelelerinden birinde turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Houston’daki NRG Stadyumu’nda Fas ile karşılaşacak. Maç öncesi futbolseverler, Kanada - Fas karşılaşmasının yayın saati ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Katar 2022’de yarı finale kadar yükselerek Dünya Kupası tarihine geçen Fas, bu kez final yolunda yeni bir sayfa açmak istiyor. Kanada ise ev sahibi avantajını kullanarak turnuvadaki başarılı performansını çeyrek finale taşımanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kanada - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

        2

        KANADA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kanada - Fas son 16 turu karşılaşması, Houston’da bulunan NRG Stadyumu’nda oynanacak. Kritik mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver hakem olarak görev yapacak.

        3

        KANADA-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kanada-Fas maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        4

        İLK 11'LER

        Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David.

        Fas: Bounou, Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari.

        5

        KAZANAN TAKIMIN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

        Bu karşılaşmadan galip ayrılan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Kanada - Fas eşleşmesinin kazananı, bir sonraki turda Paraguay - Fransa maçını geçen takımla karşı karşıya gelecek.

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