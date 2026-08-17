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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

        Kerem Aktürkoğlu: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        2

        "AVANTAJLI BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ"

        Hem camiamızın hem de taraftarımızın istediği bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Biz de bunun doğrultusunda çalışıyoruz. Yarın da play-off'un ilk maçını oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile birlikte avantajlı bir skor almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Umarım bunu başarabiliriz.

        3

        - Gençlerbirliği maçında ne yanlış, ne eksik yapıldı?

        Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz.

        4

        "GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

        Ben gayet iyi hissediyorum. Biraz tatil sürecimiz kısa sürdü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Her zaman sahaya odaklanıyorum. Bu sezon da güzel başladık. Daha da iyi olacağım hem takım hem de ben. Yarın da güzel bir reaksiyon fırsatı. Yarınla birlikte yeniden güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lyon maçı bir reaksiyon fırsatı.

        5

        "MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

        Önümüzde iki tane 90 dakika var. Maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta ikinci maç için güzel bir avantaj almak istiyoruz. Sonrasında diğer maça odaklanacağız. Umarım güzel bir başarı elde ederiz.

        6

        "KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

        Kimin oynadığı önemli değil. Camia olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Takıma herkes katkı vermek istiyor, bunun için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun. İnşallah yarın bunu bir reaksiyon olarak olumluya çeviririz.

        7

        "ELEŞTİRİLMEDİĞİM HİÇBİR DÖNEM YOK"

        Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. Lyon maçından güzel bir sonuç alırsak, bu havayı yeniden olumluya çevirebiliriz. Yarın kim oynarsa oynasın, takım için, taraftarımız ve camiamız için en iyi şekilde mücadele edecektir.

        8

        "7 NUMARANIN ÖZEL BİR NEDENİ YOK"

        7 numaranın özel bir nedeni yok. Fred ile konuşmuştum ve olumlu yaklaşmıştı. 7 numarayı seviyorum. Fred ayrıldıktan sonra ben giymek istedim ve son maçta da giydim.

        9

        "CAMİAMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

        Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hepimizin hedefi aynı. Onlar bize çok fazla katkı, destek veriyor. Bize ayrı güç katıyorlar. Bu da bize olumlu katkı sağlıyor. Yarınki maçta da taraftarımız, sonuna kadar katkı sağlayacaktır. Onların desteğiyle birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz.

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