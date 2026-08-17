Kerem Aktürkoğlu: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

- Gençlerbirliği maçında ne yanlış, ne eksik yapıldı?

Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama başaramadık. Gerekli dersleri aldık, konuşmaları yaptık, bunun üzerine çalışmaları yaptık. Yarınki maçta bunları yapmadan, daha pozitif bir şekilde oynayıp, güzel bir birlik olup ikinci maç öncesi güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Lige kötü başlamak bazen olumsuz olabiliyor ama bu sorumluluk bize ait. Bunu terse çevirecek olan bizleriz. İnşallah yarın bunu güzel bir şekilde terse çeviririz.