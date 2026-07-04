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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası PARAGUAY- FRANSA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 maçı Paraguay - Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ?

        PARAGUAY- FRANSA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 maçı Paraguay - Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ?

        2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa karşı karşıya geliyor. Mücadele, bu akşam canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Lincoln Financial Field'da oynanacak kritik maçta iki ekip, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez birbirine rakip olacak. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas'ın rakibi olacak. İşte Paraguay - Fransa maçının canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya dair merak edilen detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile Fransa, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Güney Amerika temsilcisi Paraguay, D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmiş, bu turda Almanya’yı saf dışı bırakarak son 16’ya adını yazdırmıştı. Fransa ise grubunu lider bitirdikten sonra son 32 turunda İsveç’i geçerek yoluna devam etti. İki takımın Dünya Kupası tarihindeki ikinci randevusunda kazanan taraf, Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan Fas ile karşılaşacak. İşte Paraguay - Fransa maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar…

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        PARAGUAY - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dünya Kupası son 16 turundaki Paraguay - Fransa mücadelesi, TSİ 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00’da oynanacak.

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        PARAGUAY - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Paraguay - Fransa maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        İLK 11'LER

        Paraguay: Gill, Alonso, Alderate, Velazquez, G. Gomez, Caceres, Gomez, Galarza, Cubas, Almiron, Enciso.

        Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Kounde, Rabiot, Kone, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe.

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        ÇEYREK FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

        Paraguay ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım, Kanada’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fas’ın rakibi olacak.

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