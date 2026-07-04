Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş etmiş

Adana'da, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan 27 yaşındaki Hakan Şerif K., saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği or... Daha Fazla Göster Adana'da, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan 27 yaşındaki Hakan Şerif K., saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği ortaya çıktı (DHA) Daha Az Göster