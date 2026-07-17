Sidny Lopes Cabral: Trabzonspor benim için doğru adresti

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın bankadaki 8 Cumhuriyet ile 2 çeyrek altınının sahteleriyle değiştirildiğini söyledi. Bankandan 351 bin TL'lik birikimin çeken ve dolandırıcıların isteği üzerine bunları buzdolabında saklayan yaşlı ada... Daha Fazla Göster

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın bankadaki 8 Cumhuriyet ile 2 çeyrek altınının sahteleriyle değiştirildiğini söyledi. Bankandan 351 bin TL'lik birikimin çeken ve dolandırıcıların isteği üzerine bunları buzdolabında saklayan yaşlı adam, elini öpen şüphelilere altınlarını teslim etti. (İHA) Daha Az Göster