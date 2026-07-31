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        Trabzonspor Prestianni transferinde sona yaklaştı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Gianluca Prestianni transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

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        Arjantinli gazeteci German Garcia Grova'nın haberine göre Bordo-mavililer, 20 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisi için Benfica'ya 20 milyon euroya yakın bir ücret ödemeye hazırlanıyor.

        Trabzonspor'un Prestianni'ye 3 yıllık sözleşme ve yüksek maaş içeren bir teklif sunduğu iddia edildi.

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        Genç futbolcuyla daha önce River Plate'in de ilgilendiği fakat Benfica'nın 15 milyon euroluk bonservis beklentisi nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi.

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        GEÇEN SEZON PERFORMANSI

        Gianluca Prestianni, 2025/2026 sezonunda Benfica formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

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