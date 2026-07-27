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        Haberler Spor Voleybol Türk voleyboluna Daniele Santarelli damgası!

        Türk voleyboluna Daniele Santarelli damgası!

        Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Santarelli döneminde uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan milliler, 84 resmi maçta 64 galibiyet ve yüzde 76'lık galibiyet oranı yakaladı. Filenin Sultanları'nın sıradaki hedefi ise İstanbul'un da ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Şampiyonası.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk voleyboluna damga vurdu.

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        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli takım, Daniele Santarelli yönetimindeki 4. madalyasını (3 altın ve 1 gümüş) kazandı.

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        Ay-yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2023 ve 2026 yıllarında FIVB Milletler Ligi ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzandı.

        Milli takım, Santarelli yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olarak tarihinde ilk kez yarı finale ulaşırken 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti.

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        TÜRKİYE'NİN "ALTIN" YILI

        Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı.

        Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

        Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Türkiye, 2023'te FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesinde yer aldı.

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        OLİMPİYATLARDA TARİHİ BAŞARI

        Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselerek tarih yazdı.

        Milli takım Dünya Kupası adıyla düzenlenen olimpiyat elemelerinde namağlup lider oldu.

        Tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükselen ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

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        DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK FİNAL

        Milli takım, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da başarılı performansını sürdürdü.

        Finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan Türkiye, organizasyondaki ilk madalyasını da İtalyan çalıştırıcı yönetiminde aldı.

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        VNL'DE BİR KUPA DAHA

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde de kupaya uzandı.

        Finalde Brezilya'yı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ikinci, Daniele Santarelli yönetiminde ise üçüncü altın madalyasını elde etti.

        Böylece İtalyan başantrenör, Türkiye kariyerinde 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

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        GALİBİYET ORANI YÜZDE 76

        Daniele Santarelli, ay-yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı.

        Bu maçların 64'ünden galip ayrılan milli takım, İtalyan başantrenör ile yüzde 76 galibiyet oranı yakaladı.

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        Santarelli yönetiminde en fazla maça Milletler Ligi'nde çıkan Türkiye, 56 maçta 40 galibiyet alırken Dünya Şampiyonası'nda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

        Olimpiyat elemelerinde 7 maçını da kazanan milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3'er galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı.

        Ay-yıldızlılar Santarelli ile 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise 8'de 8 yaparak şampiyon oldu.

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        GÖZLER 2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.

        Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde bir grubu ve finalleri İstanbul'da oynanacak 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

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