Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın izle bilgisi: Ümraniyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın izle bilgisi: Ümraniyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde yeni transferlerini ve teknik heyetin tercihlerini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme ekranını araştırıyor. Hazırlık mücadelesi, iki takımın sezon öncesi son durumunu görmek isteyen taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Karşılaşmada teknik direktörlerin farklı oyuncu rotasyonlarına şans vermesi bekleniyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarını Ümraniyespor karşılaşmasıyla sürdürüyor. Sezon öncesi form durumlarını görmek isteyen iki ekip, hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Teknik heyetlerin yeni transferleri ve genç oyuncuları değerlendirmesi beklenen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

        2

        ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki hazırlık karşılaşması 17 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki takım için mücadele önemli bir prova niteliği taşıyor.

        3

        ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

        Hazırlık karşılaşmasının başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Mücadele, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

        4

        ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı platformun mobil uygulaması, internet sitesi ve uyumlu akıllı cihazları üzerinden takip etmek mümkün olacak.

        5

        ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

        Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus aboneliğiyle mücadeleyi canlı izleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahalleli boğulmalara karşı 'Cankurtaran' ekibi kurdu

        Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarından endişe duyan mahalle sakinleri ise gönüllü 'Cankurtaran' ekibi kurarak çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutuyo...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"