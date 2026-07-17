Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın izle bilgisi: Ümraniyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde yeni transferlerini ve teknik heyetin tercihlerini sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme ekranını araştırıyor. Hazırlık mücadelesi, iki takımın sezon öncesi son durumunu görmek isteyen taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Karşılaşmada teknik direktörlerin farklı oyuncu rotasyonlarına şans vermesi bekleniyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri…
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlıklarını Ümraniyespor karşılaşmasıyla sürdürüyor. Sezon öncesi form durumlarını görmek isteyen iki ekip, hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Teknik heyetlerin yeni transferleri ve genç oyuncuları değerlendirmesi beklenen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki hazırlık karşılaşması 17 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Yeni sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki takım için mücadele önemli bir prova niteliği taşıyor.
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Hazırlık karşılaşmasının başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Mücadele, akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı platformun mobil uygulaması, internet sitesi ve uyumlu akıllı cihazları üzerinden takip etmek mümkün olacak.
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ
Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus aboneliğiyle mücadeleyi canlı izleyebilecek.