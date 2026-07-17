Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarından endişe duyan mahalle sakinleri ise gönüllü 'Cankurtaran' ekibi kurarak çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutuyo... Daha Fazla Göster

Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarından endişe duyan mahalle sakinleri ise gönüllü 'Cankurtaran' ekibi kurarak çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutuyor. (İHA) Daha Az Göster