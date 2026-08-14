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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çorum FK Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi İsviçreli Fedai San oldu

        Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi İsviçreli Fedai San oldu

        Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi Fedai San oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        G.Saray - Çorum maçının VAR'ı Fedai San oldu

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında son şampiyon Galatasaray, evinde ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı ağırlayacak.

        Rams Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadelede Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Asen Albayrak olacak.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre; müsabakanın VAR koltuğunda ise Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San yer alacak.

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