Galatasaray - Çorum FK maçının VAR hakemi İsviçreli Fedai San oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında son şampiyon Galatasaray, evinde ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı ağırlayacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadelede Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Asen Albayrak olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; müsabakanın VAR koltuğunda ise Türk asıllı İsviçreli hakem Fedai San yer alacak.