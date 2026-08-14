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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu 2. kez Gaziantep FK'ya gönderdi

        Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu 2. kez Gaziantep FK'ya gönderdi

        Gaziantep FK, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Halil Dervişoğlu 2. kez Gaziantep FK'ya gitti

        Yaz transfer dönemini yavaştan alan Galatasaray, bugüne kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla Fransız orta sahayı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        İlk olarak Ocak 2021'de Galatasaray forması giyen ve milli takıma kadar yükselen Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

        Bugüne kadar Hatayspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'a kiralanan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 2. kez Güneydoğu ekibinin formasını giyecek.

        SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

        Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

        12 GOL-4 ASİST

        Sarı-kırmızılı formayı 65 maçta giyen Dervişoğlu, 12 gol ve 4 asiste imza attı.

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