Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu 2. kez Gaziantep FK'ya gönderdi

Yaz transfer dönemini yavaştan alan Galatasaray, bugüne kadar Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla Fransız orta sahayı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Ocak 2021'de Galatasaray forması giyen ve milli takıma kadar yükselen Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Bugüne kadar Hatayspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'a kiralanan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 2. kez Güneydoğu ekibinin formasını giyecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak.

12 GOL-4 ASİST

Sarı-kırmızılı formayı 65 maçta giyen Dervişoğlu, 12 gol ve 4 asiste imza attı.