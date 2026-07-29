Gaziantep FK Kerim Çalhanoğlu'yu renklerine bağladı!
Transfer yasağını kaldıran Gaziantep FK, savunmasını Kerim Çalhanoğlu ile güçlendirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan 23 yaşındaki sol bek, kırmızı-siyahlı ekiple 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:52 Güncelleme:
Transfer yasağını kaldıran Gaziantep FK Kerim Çalhanoğlu transferini açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak HNK Vukovar 1991 forması giyen 23 yaşındaki sol bek Kerim Çalhanoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan genç futbolcu için düzenlenen imza törenine Gaziantep FK yöneticileri de katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımıyla çalışmalara kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
Transfer yasağını kaldırmasının ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gaziantep FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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