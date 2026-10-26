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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'ne Goutas şoku: Sezonu kapattı!

        Gençlerbirliği'ne Goutas şoku: Sezonu kapattı!

        Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Dimitrios Goutas sezonu kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği'ne Goutas şoku: Sezonu kapattı!

        Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Yunan futbolcu Dimitrios Goutas'ın sezonu kapattığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Goutas'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarıldı.

        Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 maçta görev alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

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        #gençlerbirliği
        #sakatlık
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