Gençlerbirliği'ne Goutas şoku: Sezonu kapattı!

Bir Dünya Lezzet - 25 Ekim 2026 (Bir Dünya Lezzet Şarm El-Şeyh'te)

Bir Dünya Lezzet bu hafta yerel yaşam kültürüyle ve geleneksel lezzetleriyle Mısır'ın tatil bölgesi Şarm El-Şeyh'te. Sahrap Soysal, Şarm El-Şeyh'te sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Kızıldeniz'in büyüleyici güzellikleriyle lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor.