Gençlerbirliği oyuncusu Ousmane Diabate, Newcastle United'a gitti!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu. Gineli futbolcu, sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyecek.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:44 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki Gineli futbolcusu Ousmane Diabate, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu.
Kulübün açıklamasında, Ousmane Diabate'nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada, Newcastle United'a transferi tamamlanan Diabate'nin sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'nde kiralık forma giyeceği bilgisi verildi.
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