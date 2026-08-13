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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yeni sezon mesajı!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yeni sezon mesajı!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımlayarak, yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:11 Güncelleme:
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        Bakan Bak'tan yeni sezon mesajı!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarın başlayacak Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi yayımladığı mesajında ligde mücadele edecek takımlara başarı diledi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bak, mesajında yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyerek müsabakaların sporun birleştirici ruhuna ve centilmenlik anlayışına uygun şekilde gerçekleştirilmesini temenni etti.

        Spor güvenliği konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte gerekli önlemlerin alındığını belirten Bak, futbolcudan teknik heyete, yöneticiden taraftara kadar tüm paydaşların centilmence hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

        Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi için tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bak, "Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimiz var. Onlara da başarı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakan Bak, yeni sezonun başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

        Paylaşımında, Azer Bülbül'ün seslendirdiği "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya yer veren Bak, yeni sezon heyecanını taraftarlarla paylaştı.

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