Hidayet Türkoğlu: Bir limit koymak kızlara haksızlık olur

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'na güvendiklerini belirterek, hedeflere adım adım ilerlemek istediklerini söyledi.

Başkan Türkoğlu, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekibin hedefleri ile 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak finallere katılmayı garantileyen ilk ülke olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son dönemde yakaladığı çıkışla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenör, genç kadro ve farklı bir devşirme oyuncuyla yeni bir oluşuma gittiğini aktaran Türkoğlu, "Mücadeleleriyle her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. Onlar da sorumluluklarının bilincindeler. Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen 7'ncilik belki bazı insanlar için başarı olarak görülmeyebilir ama başka bir turnuvaya katılabilmek açısından o maçların ne kadar değerli olduğunun bilincindelerdi. Daha sonra ülkemizde düzenlenen organizasyonda ortaya koydukları mücadeleyle Berlin'e gitme hakkı kazandılar." ifadelerini kullandı.

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Hidayet Türkoğlu, Dünya Kupası'nda milli takımdan beklentilerine ilişkin, "Bizim her zaman istediğimiz şey şu; Türk Milli Takımı'nın formasını giydikleri zaman ülkemizi gururlandıracak mücadeleyi, o istek ve arzuyu sahaya yansıtsınlar. Ben hep şuna inanan bir insanım; bunu yaptığınız zaman başarı da beraberinde gelir. Kadın milli takımımız da şu ana kadar bunu gerçekten sahaya yansıttı. İnşallah Berlin'de yaşayan vatandaşlarımız da kadın milli takımımızı desteklemeye gelirler. Onların vereceği destek takımımız için çok önemli olacaktır." diye konuştu.

"BİR LİMİT KOYMAK KIZLARA HAKSIZLIK OLUR"

Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile aynı grupta yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın turnuvadaki hedeflerini değerlendiren Türkoğlu, ilk amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

Dünya Kupası'nda ulaşılabilecek noktayla ilgili bir sınır çizmek istemediğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bir şeyleri sınırlamak ya da bir limit koymak bana çok doğru gelmiyor. 'Şu başarıyı isterim, hedefimiz şurası' desem belki de kızlara haksızlık etmiş olacağım. Çünkü belki onlar kendilerini çok daha yüksek bir hedefe konsantre etmiş durumdalar. Ben yönetici olarak biraz daha temkinli davranıp kızlarımızı o yönde motive etmeye çalışıyorum. Erkek milli takımımızda da aynı şekilde hareket ediyoruz. Hedef hedef ilerleyip her maça konsantre olmak ve her karşılaşmayı ciddiye almak gerekiyor. Çünkü gruptaki maçların sonuçları bile sonraki turdaki eşleşmelerinizi çok etkiliyor. O yüzden ilk hedefimiz grubu mümkün olan en iyi sırada bitirebilmek. Sonrasında çapraz eşleşmeye bakacağız. Orada da hiçbir maç kolay değil."

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Geçen yıl A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek grubunu lider tamamlamasına rağmen son 16 turunda İsveç karşısında zorlanmasını örnek gösteren Türkoğlu, "Sırbistan gibi ekol bir takımı yeniyorsunuz ve grubu lider bitiriyorsunuz. Daha sonra son 16 turunda kağıt üzerinde İsveç'e bakıp 'Şu kadar farkla kazanırlar' diyorsunuz. Ama dört periyotluk maçın yalnızca bir periyodunda iyi basketbol oynadık, diğer üç periyodu İsveç çok iyi oynadı. Buna rağmen maçı kazanabildik. O yüzden ben her zaman ilk hedefimizi söylüyorum. O hedefi başardıktan sonra oyuncuların da öz güveni artıyor, basketbolları daha iyi hale geliyor. Sonuçta her şey tek maç üzerinden oynanıyor. O noktadan sonra benim için herkes eşit seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

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A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NIN DÜNYA KUPASI BİLETİ

Hidayet Türkoğlu, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak finallere katılmayı garantileyen ilk ekip olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son yıllarda istikrarlı bir yükseliş sergilediğini söyledi.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliğin ardından Dünya Kupası elemelerinde de başarılı performansın sürdüğünü vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Milli takımımızın özellikle son 2-3 yılda ortaya koyduğu istikrarlı bir yükseliş var. Geçen yıl Riga'da elde edilen Avrupa ikinciliğinin ardından hiçbir rehavete kapılmadan aynı istek ve arzuyla ilk grup maçlarımızı kazanarak 6'da 6 yaptık. Daha sonra ikinci etaba da 2 galibiyetle başladık. Daha ağustos ayındayız. Bu tip süreçlerde Dünya Kupası'na kimin katılacağı normalde şubat ayında belli olur. Önümüzde 4 maçımız daha olmasına rağmen Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım olmamız, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli."

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Başarıda en büyük payın başantrenör Ergin Ataman ve oyunculara ait olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Hocamıza ve sporcu arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Sonuçta bu performansı onlar sergiledi ve bugün bütün Türk basketbolunun onlarla gurur duyduğu bir noktadayız. Türk basketbolunun bu tip organizasyonlarda her zaman olması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında iyi de bir basketbol oynuyoruz. Şu anda bütün Türk halkı sporcu arkadaşlarımızın gösterdiği mücadeleden ve enerjiden gerçekten çok mutlu. Sporcularımız şu anda Avrupa ve dünya sıralamasında nerede olduklarını, oynadıkları iyi basketbolla hangi noktaya geldiklerini biliyorlar. Bu da onlara çok güzel bir güven veriyor. İnşallah önümüzdeki yaz Katar'da tam takım halinde olup en iyi sonucu elde etmek için sahada ter dökeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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"İÇİMİZDE O HEYECAN, O KIPIRTI VAR"

Başkan Türkoğlu, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğin ardından 2027 Dünya Kupası için madalya hayali kurup kurmadığına ilişkin soruya, "Tabii, ister istemez içimizde o heyecan, o kıpırtı var. İstiyoruz da." yanıtını verdi.

2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla kürsüye çıktığını hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetici olarak 9 senemizin sonunda Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu kıl payıyla kaçırdık. Ardından takımımızın şu ana kadar ortaya koyduğu ve herkesi etkileyen basketbol, ister istemez bizi de çok etkiliyor. Doğal olarak yöneticiliğin verdiği sorumluluk ve tecrübeyle olaylara biraz daha temkinli yaklaşmayı seven bir insanım. Hep hedef hedef, etap etap bakıyorum. Ancak şu anda baktığınız zaman Avrupa'nın zirvesinde bu kardeşlerimiz ve başlarında hocamız var. Tam takım olduğumuz zaman sadece ben değil, diğer Avrupa ülkelerindeki insanlar da milli takımımızın aynı basketbolu devam ettirdiği takdirde Dünya Kupası'nda madalya alabileceğini düşünüyor. Tabii ki bu çocukların tekrar kürsüye çıkmasını çok istiyoruz. Bugün bizim bu öz güvenle dolaşabilmemiz, bu gururu yaşayabilmemiz onların sayesinde. O kürsüye tekrar çıkmalarının kariyerleri açısından ne kadar değerli olduğunu en iyi bilen ve bunu en çok isteyen insanlardan biriyim."

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"BULUNDUĞUMUZ YERİ HAK EDİYORUZ"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yerini de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karşılaşmaların milli takımımızın dünya sıralamasındaki yeri açısından büyük önemi var. Bu da ülke basketbolumuzun değeri açısından bizim için çok kıymetli. İlk 10 içerisinde olmamız çok anlamlı. Gerçekten Türk basketbolu olarak bugün bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. İnşallah böyle devam ederiz ve Katar'da da milyonları yeniden gururlandıracak bir başarı elde ederiz. İlk hedefimizi başardık ve Dünya Kupası'na katıldık. Şimdiki hedefimiz basketbolumuzu her geçen gün daha yukarıya çıkarmak. Grupların nasıl oluşacağını, yolun nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyoruz. Bunlar Dünya Kupası'ndaki yol haritamız açısından çok önemli olacak. O yüzden hedef hedef gidelim."

"OYUNCULAR ARASINDA İNANILMAZ BİR SAHİPLENME VAR"

A Milli Takım'ın son dönemde yakaladığı istikrarda oyuncular arasındaki güçlü bağın büyük bir etken olduğunu belirten Türkoğlu, kaptanlar Cedi Osman ve Kenan Sipahi ile tecrübeli isim Sertaç Şanlı'nın genç oyuncularla iyi bir uyum yakaladığını söyledi.

Oyuncuların sezon içerisinde iletişimlerini sürdürdüklerini anlatan Başkan Türkoğlu, "Bunlar daha çok sporcuların kendi aralarında sağlayabileceği şeyler. Biz yöneticiler olarak bunu hiçbir zaman oluşturamayız. Biz sadece onların en iyi performansı sergileyebilecekleri organizasyonu hazırlamaya, imkanlarını en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Kaptanlarımız, tecrübeli oyuncularımız ve genç oyuncularımız arasında şu anda çok güzel bir ortam var. Oyuna giren, çıkan, sayı atan ya da smaç yapan oyunculara verilen tepkilere dikkat ettiğinizde inanılmaz bir sahiplenme ve birbirini destekleme hali görüyorsunuz. Maç içerisinde inişler ve çıkışlar yaşanabilir ama önemli olan takımın birlik içerisinde kalabilmesi. Çok şükür, son 2-3 senedir gerçekten çok güzel bir hava var. İnşallah böyle devam eder. Bu arkadaşlarımız son iki yıla baktığınızda kendi basketbollarıyla, mücadeleleriyle şu an Avrupa'nın zirvesindeler ve her türlü krediyi hak ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE SPONSORLARA TEŞEKKÜR

Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın başarısına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sponsorlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta kendilerini arayarak milli takımın yanında olduğunu dile getirdiğini aktaran Türkoğlu, "Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Her fırsatta bizi arayıp takımın yanında olduğunu dile getiriyor." dedi.

Sponsorların Türk basketboluna önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Çok güzel iş birlikleri yaptığımız, bu operasyonları gerçekleştirebilmemizde çok değerli katkıları bulunan sponsorlarımız var. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaman zaman sponsorlarımız ve iş ortaklarımızla özellikle deplasmanlarda birlikte organizasyonlar yapıyoruz.

Onları yanımızda gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. İzlanda maçında Türkiye Sigorta'dan Murat Bey oradaydı. TEMSA çok güzel bir organizasyon yaptı, Evren Hanım'a teşekkür ediyorum. Sahibinden.com'dan Nazım Bey, İGA'dan Abdülkadir Bey ve TOTAL'den Mert Bey de oradaydı.

Uzun bir aradan sonra, dostluğumuzun yanında bize ağabeylik de yapan Sayın Murat Ülker de bu seyahatte bizimleydi. Orada olması hem bize hem de takımımıza büyük moral verdi."