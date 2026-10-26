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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hyeon-Gyu Oh: İki santrafor da oynayabiliriz

        Hyeon-Gyu Oh: İki santrafor da oynayabiliriz

        Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Dusan Vlahovic'le beraber iki forvet şeklinde oynayabileceklerini belirten Güney Koreli santrafor, "Mutluyum, oynadığım süreler dışında; oynadığım oyundan mutluyum. İki santrafor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İki santrafor da oynayabiliriz"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü atan Hyeon-Gyu Oh, maçın ardından konuştu.

        "İKİ SANTRAFOR DA OYNAYABİLİRİZ"

        Performansını ve hücum hattındaki birlikteliği değerlendiren Oh, "Mutluyum, oynadığım süreler dışında; oynadığım oyundan mutluyum. İki santrafor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

        "GOLÜMÜ ATTIM VE MUTLUYUM"

        Sahada kaldığı her an takımına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan golcü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Beşiktaş için hep %100'den fazlasını vermeye çalışıyorum. Çünkü taraftar da böyle yapıyor. 1 dakika veya 5 dakika oynasam bile kalitemi vermeye çalışıyorum. Ligde de gol için bekliyordum, golümü attım ve mutluyum."

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        #süper lig
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