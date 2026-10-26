Hyeon-Gyu Oh: İki santrafor da oynayabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ilk golünü atan Hyeon-Gyu Oh, maçın ardından konuştu.

"İKİ SANTRAFOR DA OYNAYABİLİRİZ"

Performansını ve hücum hattındaki birlikteliği değerlendiren Oh, "Mutluyum, oynadığım süreler dışında; oynadığım oyundan mutluyum. İki santrafor da oynayabiliriz. Dusan Vlahovic ile oynamak da iyi hissettiriyor." dedi.

"GOLÜMÜ ATTIM VE MUTLUYUM"

Sahada kaldığı her an takımına katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan golcü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş için hep %100'den fazlasını vermeye çalışıyorum. Çünkü taraftar da böyle yapıyor. 1 dakika veya 5 dakika oynasam bile kalitemi vermeye çalışıyorum. Ligde de gol için bekliyordum, golümü attım ve mutluyum."