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        Haberler Spor Futbol Transfer İtalya Jhon Lucumi resmen Juventus'ta!

        Jhon Lucumi resmen Juventus'ta!

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Bologna'dan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        İşte Lucumi'nin yeni takımı!

        İtalya Serie A temsilcisi Juventus, stoper hattını güçlendirdi...

        Siyah-beyazlılar Bologna'dan 28 yaşındaki stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Torino ekibinin kasasından bu transfer için 20 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Lucumi, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 567 dakika sahada kaldı.

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