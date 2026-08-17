Jhon Lucumi resmen Juventus'ta!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Bologna'dan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
İtalya Serie A temsilcisi Juventus, stoper hattını güçlendirdi...
Siyah-beyazlılar Bologna'dan 28 yaşındaki stoper Jhon Lucumi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Torino ekibinin kasasından bu transfer için 20 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Lucumi, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 567 dakika sahada kaldı.
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