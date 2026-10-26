Kanada, ABD seçimlerine müdahale mi ediyor? META'ya astronomik ceza! 87 milyon kişinin verisi siyasi şirketlere mi satıldı? Emekliye seyyanen zam gündemde mi? Asgari ücrette öngörüler neler? Yasa dışı üremeyle doğan çocuğun hakkı ne? Hukuken kim anne, kim değil? Yeni bir şiddetli yağış sel riski var... Daha Fazla Göster

Kanada, ABD seçimlerine müdahale mi ediyor? META'ya astronomik ceza! 87 milyon kişinin verisi siyasi şirketlere mi satıldı? Emekliye seyyanen zam gündemde mi? Asgari ücrette öngörüler neler? Yasa dışı üremeyle doğan çocuğun hakkı ne? Hukuken kim anne, kim değil? Yeni bir şiddetli yağış sel riski var mı? Küresel interneti nasıl çökertebiliyorlar? Burası Haftasonu'nda Murat Güloğlu sordu; Gazeteci Anıl Sural, SGK Uzmanı Murat Göktaş, Hukukçu Avukat Sedef Selçuk, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık anlattı. Daha Az Göster