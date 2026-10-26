Junior Olaitan Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i sahasında konuk eden Beşiktaş, zorlu mücadeleyi 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların 2. golünü kaydeden Junior Olaitan rakip fileleri havalandırmaya devam etti.
Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:25 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.
Geçtiğimiz hafta içinde Dolmabahçe’de oynanan Crystal Palace mücadelesinde kaydettiği golle 2-2’lik beraberlik sonucu takımına 1 puanı getiren Olaitan, Başakşehir müsabakasını da boş geçmedi.
Süper Lig’de de bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Olaitan, Avrupa Ligi’nde de Crystal Palace karşısında gol bulmuştu.
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