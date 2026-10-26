Junior Olaitan: Reaksiyon vermek istiyorduk

HT Sinema - 24 Ekim 2026 (Vizyonda Neler Var? Balina Düşüşü, Street Fighter ve Prey)

HT Sinema'da bu hafta Kadir Kaymakçı ve sinema yazarı Mehmet Açar, vizyona giren yeni yapımları, dijital platformlarda öne çıkan ödüllü filmleri ve sinema tarihinin unutulmaz performanslarını mercek altına alıyor. Programın "Vizyondakiler" bölümünde; yönetmenliğini Brian Duffield'ın üstlendiği, başr... Daha Fazla Göster HT Sinema'da bu hafta Kadir Kaymakçı ve sinema yazarı Mehmet Açar, vizyona giren yeni yapımları, dijital platformlarda öne çıkan ödüllü filmleri ve sinema tarihinin unutulmaz performanslarını mercek altına alıyor. Programın "Vizyondakiler" bölümünde; yönetmenliğini Brian Duffield'ın üstlendiği, başrollerinde Austin Abrams ve Josh Brolin'in yer aldığı ve dalış sırasında dev bir balina tarafından yutulan bir gencin klostrofobik hayatta kalma mücadelesini anlatan "Balina Düşüşü" (Whalefall) inceleniyor. Ardından 80'li ve 90'lı yılların efsanevi dövüş oyunu serisinden Kitao Sakurai yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanan yeni "Street Fighter" filmi değerlendiriliyor. Daha Az Göster