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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Junior Olaitan: Reaksiyon vermek istiyorduk

        Junior Olaitan: Reaksiyon vermek istiyorduk

        Beşiktaş'ın oyuncularından Junior Olaitan, Süper Lig'in 9. haftasındaki 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 2-2 biten Crystal Palace maçından sonra reaksiyon vermek istediklerini belirten Olaitan, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Diğer maçların sonuçlarına bakmadan elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kazanamasaydık lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        "Reaksiyon vermek istiyorduk"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Junior Olaitan, galibiyeti değerlendirdi.

        "REAKSİYON VERMEK İSTİYORDUK"

        Son maçın ardından galibiyet almak istediklerini belirten Olaitan, takım olarak sahada istediklerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Beninli futbolcu, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK ÇALIŞIP KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

        Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Junior Olaitan, bu süreçte çok çalıştığını ve performansını geliştirmeye odaklandığını söyledi.

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        Olaitan, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." dedi.

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