Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Davut Dakul Çelik düdük çaldı.

Çelik’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı üstlendi. Ev sahibi Kasımpaşa karşılaşmaya, “Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Benedyczak” ilk 11’iyle başladı. Konuk ekip ise “Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan, Ui-Jo” ile sahada yer aldı.

27’nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Baldursson, Lima’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

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29’uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Benedyczak, kaleciyle meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

44’üncü dakikada sol kanattan ilerleyen Ali Yavuz Kol, meşin yuvarlağı ceza sahası yayındaki Hajradinovic ile buluşturdu. Hajradinovic’in sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

45+2’nci dakikada Makouta’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Hagi kafayla vurdu. Kaleci Gianniotis’in kurtardığı pozisyonun devamında Yusuf Özdemir’in çevirdiği top, Rak-Sakyi’nin eline çarptı. Hakem pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

45+4’üncü dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

53’üncü dakikada Ali Yavuz Kol’un sağ kanattan yaptığı ortaya Winck sert bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.

64’üncü dakikada Hagi’nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir’in sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90’ıncı dakikada Hajradinovic’in ceza sahasına yaptığı ortaya savunmadan ileri çıkan Ilie kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üst direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

90+2’nci dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hajradinovic’in sol ayağıyla yaptığı ortaya hareketlenen Benedyczak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

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Karşılaşma Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.