Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler yenişemedi!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 20:14 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Kasımpaşa'da golleri 20. dakikada Güven Yalçın ve 52. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.
Amed Sportif Faaliyetler cephesinde ise Gift Orban 2 golle sahneye çıkan isim oldu.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde 6, Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puana yükseldi.
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