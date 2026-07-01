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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Yasir Subaşı'yla yollar ayrıldı

        Konyaspor'da Yasir Subaşı'yla yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Konyaspor'da Yasir Subaşı'yla yollar ayrıldı!

        TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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