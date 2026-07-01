Konyaspor'da Yasir Subaşı'yla yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor, 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Yasir Subaşı ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Yasir. Futbolcumuz Yasir Subaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 2022-2023 sezonundan bu yana yeşil beyaz formamızı terleten Yasir'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
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