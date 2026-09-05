Luis Enrique'den Galatasaray açıklaması: İstanbul'da benim için çok güzel bir anı saklı!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco'ya 2-1 mağlup olan PSG'de teknik direktör Luis Enrique, mücadelenin ardından Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekibi henüz detaylı şekilde incelemediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın oyuncu kalitesine ve iç saha atmosferine dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ANI SAKLI"

Luis Enrique, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Galatasaray'ı henüz analiz etmedim. Ancak oyuncularını tanıyoruz, kalitelerini biliyoruz. Stadyumu ve oradaki atmosferi de çok iyi biliyorum. Benim için orada çok güzel bir anı saklı. Barcelona forması giyerken kariyerimdeki 100. golümü Galatasaray'ın stadında, Ali Sami Yen'de atmıştım."

MÜCADELE 27 OCAK'TA

Galatasaray ile Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak.