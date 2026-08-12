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        Haberler Spor Futbol Messi'den hayatını kaybeden babası için duygusal veda: Ronaldo'dan destek mesajı!

        Messi'den hayatını kaybeden babası için duygusal veda: Ronaldo'dan destek mesajı!

        Lionel Messi, uzun süren hastalığının ardından 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi için kaleme aldığı duygusal mektupta, babasının son dönemini, Dünya Kupası sürecini ve birlikte geçirdikleri yılları anlattı. Messi'ye bir destek mesajı da Cristiano Ronaldo'dan geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 19:53 Güncelleme:
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        Messi'den babası için duygusal veda mesajı!

        Arjantinli yıldız Lionel Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi için sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşırken futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.

        Messi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Gerçekliği henüz tam olarak idrak edebilmiş değilim. Daha doğrusu bunu kabullenmek istemiyorum. Seni bir daha asla göremeyeceğimi, bir daha asla konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini ve bunun en iyisi olduğunu biliyorum ama bizi çok erken bıraktın. Birlikte yaşayacağımız daha çok şey vardı. Benden son bir Dünya Kupası'nda oynamamı isteyip duruyordun. Durumunun kötüleşmesi de tam turnuva başlamadan birkaç gün öncesine denk geldi. Bir turnuvada yanımda olmayacağın ilk seferdi bu. Her maçtan sonra mesajını bekliyor ve yokluğunu hissediyordum. Durumun gerçekten ne kadar ciddi olduğunu o zaman anladım." ifadelerini kullandı.

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        Babası için Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanabilmek adına vücudunun sınırlarını zorladığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Finale ulaştık ama sen orada olamadın. Kupayı kazanıp sana getirmeyi ve bir yenisini daha göstermeyi çok istemiştim. Başaramadım. Bacaklarım artık bana izin vermiyordu. Kendimi fiziksel olarak bir türlü tam anlamıyla iyi hissedemedim. Döndüğümde finali penaltılarla kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşananlar hakkında hiçbir şey konuşamadık. Hiçbirinin tadını çıkaramadın. Şampiyon olamadık ama her maçtan ne kadar büyük keyif aldığımızı tahmin bile edemezsin. Yine haklıydın; orada olmalı ve oynamalıydım." yorumunu yaptı.

        Futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda da değerlendirmede bulunan Messi, "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın ve yolun sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da bu süreci birlikte tamamlayamadık? Seni çok özleyeceğim ama hep yanımda olacaksın, özellikle de çocuklarımı yetiştirirken. Çünkü onlara, senin ve annemin beni yetiştirdiği gibi yol gösteriyor ve onları aynı şekilde büyütüyorum. Huzur içinde uyu ve tıpkı hayattayken yaptığın gibi yukarıdan bizi izle. Her şey için teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

        RONALDO'DAN DESTEK MESAJI

        Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin veda paylaşımına destek mesajı gönderdi.

        Portekizli süper star, "Bu zor zamanda sana ve ailene en içten sevgilerimi gönderiyorum Leo. Güçlü kal." mesajını paylaştı.

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