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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Mike Tullberg: Kendimize çok inanıyoruz!

        Mike Tullberg: Kendimize çok inanıyoruz!

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, Beşiktaş'a büyük saygı duyduklarını ama kendilerine inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        "Kendimize çok inanıyoruz!"

        Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz, büyük bir tarihi var. Geçen sene de son aylarda oldukça iyiydi. Yakın dönemde yeni oyuncular aldılar, hocaları değişti. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. İki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın Avrupa'nın en iyi statlarından birine sahip olduğunu aktaran Tullberg, "1 yıldır bu kulüpteyim. Geçen sene karar aldık. Herhangi bir maçta rakip takım hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Bu, Beşiktaş'a olan saygısızlık değil ama kendi oyuncularıma odaklandım ve onlarla ilgili konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

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        Büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini aktaran Tullberg, şunları kaydetti:

        "Bizde 17 farklı milletten oyuncu var. Tam olarak tipik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal gücümüz çok yok ama kendi stilimize göre oynuyoruz. Geçen sene de büyük takımlara karşı iyi mücadele verdik, yarın da buna odaklanacağız."

        KRISTENSEN: KENDİMİZE İNANIYORUZ

        Midtjylland takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, kendilerine inandıklarını dile getirdi.

        İlginç bir maç olacağını vurgulayan Kristensen, "Sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız. Arkadaşlarım hazır. Zor maçlar olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik. İyi bir atmosferde yarın güzel bir maç olacak. Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Bu söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum ve buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kristensen, savunma yapmaya gelmediklerini ve 2 maçta da kendi oyunlarını oynayacaklarını da sözlerine ekledi.

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