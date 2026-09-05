Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışı kazandı!
Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk zirvede tamamladı
Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:13 Güncelleme:
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında hafta sonunun ilk yarışını birinci tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 19 turluk ilk yarış, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirildi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak podyumun zirvesine çıktı.
Can Öncü, Magny-Cours'daki ikinci yarışta da piste çıkacak. Yarış, yarın TSİ 13.40'ta başlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ