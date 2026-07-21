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        Haberler Spor Diğer Milli satranççı Işık Can, Çin'de şampiyon!

        Milli satranççı Işık Can, Çin'de şampiyon!

        Milli satranççı Büyükusta Işık Can, Çin'de düzenlenen 2026 Dongchangfu Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Işık Can, Çin'de şampiyon!

        Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Liaocheng kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Işık Can, 2. turda 2618 ELO puanına sahip Büyükusta Aleksey Grebnev'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

        Turnuvanın son turunda Büyükusta Mahammad Muradli ile berabere kalan Işık Can, organizasyonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

        Türkiye Satranç Federasyonu, Çin'de elde ettiği birincilikle önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Işık Can'ı tebrik ederek, uluslararası kariyerinde başarılarının devamını diledi.

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