Mohamed Salah için Mısır'dan Trabzon'a geldiler tribünde yerlerini aldılar!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tribünlerde ise bazı sürpriz konuklar yer aldı. Mısır Milli Eğitim Bakanlığı, Mohamed Salah'ı yerinden izlemeleri için 50 öğrenciyi Trabzonspor - Eyüpspor maçıda gönderdi. Öğrenciler, yıldız futbolcuyu Akyazı Stadyumu'nda takip etti.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 19:29 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 12.Hafta Trabzonspor - Eyüpspor karşılamasında Mısır’dan gelen konuklar yerini aldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzonspor Eyüpspor maçını izlemek üzere Papara Park stadyumunda yerini alan yaklaşık 100 kişiden oluşan Mısırlı vatandaşlar, müsabaka öncesinde Ülkelerinin bayrağını açarak Salah için tezahüratta bulundu.Bordo mavili yıldız Salah müsabaka öncesinde slogan atan taraftar grubunu selamladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ