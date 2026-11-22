Halıya sarılı vahşette flaş gelişme!

İstanbul Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen cep telefonu, başka bir cinayeti ortaya çıkardı. Telefondaki halıya sarılı ceset görüntüsünün izini süren polis, Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ı... Daha Fazla Göster İstanbul Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının ardından suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen cep telefonu, başka bir cinayeti ortaya çıkardı. Telefondaki halıya sarılı ceset görüntüsünün izini süren polis, Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ın cansız bedenine ulaştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek silahı kullandığı belirlenen şüpheli C.B.'yi tespit etti. C.B., İzmir'in Çeşme ilçesinden tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı Daha Az Göster