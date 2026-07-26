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        Haberler Spor Voleybol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek 2. kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

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