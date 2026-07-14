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        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Drongelen açıklaması!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Hollanda'lı stoperi Rick van Drongelen'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yürüttükleri transfer çalışmalarının bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Yüksel Yıldırım'dan Drongelen açıklaması!

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Hollanda'lı stoperi Rick Van Drongelen'in transferi için yürüttüğü görüşmelerin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirtti.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği belirtilen Hollandalı stoper Rick Van Drongelen için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, transfer sürecinin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

        Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği netlik kazanacak.

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