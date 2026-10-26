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        Samsunspor tarihinde ilk kez üst üste 7 lig maçı kaybetti!

        Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Samsunspor, üst üste 7'nci yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun lig mağlubiyeti serisini yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 3 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Samsunspor tarihinde ilk!

        Samsunspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak başlayan yenilgi serisini durduramadı. Kırmızı-beyazlılar, ardından Kocaelispor’a 1-0, sahasında Çorum FK’ya 5-1, Erzurumspor FK’ya 1-0, Trabzonspor’a 3-0 ve Kasımpaşa’ya 4-1 yenildi. Samsunspor, son olarak sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’e de 2-1 mağlup oldu.

        7 MAÇTA 18 GOL YEDİ

        Üst üste 7 maçtan puan çıkaramayan Samsunspor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Maç başına 0,43 gol atan kırmızı-beyazlı ekip, ortalama 2,57 gol yedi. Samsunspor, bu süreçte en farklı yenilgisini sahasında Çorum FK karşısında 5-1’lik skorla aldı. Sezonun ilk bölümünde alınan sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, göreve Nenad Bjelica’yı getirdi. Hırvat teknik adam yönetimindeki ilk maçında Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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        KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

        Samsunspor, daha önce 1998, 2006 ve 2023 yıllarında üst üste 6 lig mağlubiyeti yaşamıştı. Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan sonuçla bu seriyi 7 maça çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 7 lig karşılaşmasını kaybetti.

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        #Samsunspor
        #süper lig
        #futbol
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