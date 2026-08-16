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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Geçen seneden gelen bir kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor

        Selçuk İnan: Geçen seneden gelen bir kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor

        Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki kalite eksikliğinin devam ettiğine değinen İnan, "Geçen seneden gelen bir kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor. Final paslarında, ilk dokunuşlarda biraz daha kaliteli olabilsek maçı da kazanabilirdik, bugün en büyük fark buydu." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        "Kalite eksikliğimiz devam ediyor"

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın sonucunu kalite farkının belirlediğini söyledi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan İnan, zor bir maç yaşayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

        "BAŞAKŞEHİR FİZİK OLARAK BİZDEN BİRAZ DAHA ÖNDE"

        Başakşehir'in kendilerine göre daha hazır olduğunu aktaran Selçuk İnan, "Başakşehir çok yetenekli oyunculara sahip. Ligi erken açtılar. Avrupa kupalarından elendiler ama kendi hatalarını, yanlışlarını görme fırsatı yakalamış bir takım. Fiziksel olarak bizden biraz daha önde bir takım. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler, büyük efor sarf ettiler. Yediğimiz 2. gole kadar maçı beraberliğe getirebilir, hatta koparabilirdik çünkü büyük eforla oynadık." diye konuştu.

        "KALİTE EKSİKLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

        Takımda kalite eksikliğinin sürdüğünü dile getiren İnan, "Geçen seneden gelen bir kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor. Final paslarında, ilk dokunuşlarda biraz daha kaliteli olabilsek maçı da kazanabilirdik, bugün en büyük fark buydu. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama oyuncularımızın özverisinden memnunum." ifadelerini kullandı.

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        TRANSFER KONUSU

        Transfer çalışmalarına da değinen Selçuk İnan, şöyle devam etti:

        "Görüşme halinde olduğumuz birkaç oyuncu var. Finansal açıdan çok imkanımız olsa da şu an istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Birkaç bölgeye takviye istiyoruz. Düşük bütçeli daha genç oyuncular aramıza katacağız. Sakatlıklar dolayısıyla önemli oyuncularımız aramızda değil. Bu durum elimizi sıkıştırıyor. Bunların hepsi bir arada olduğunda birkaç takviyeyle beraber 1-2 hafta içinde inşallah daha alternatifli, güçlü bir kadro olacağımızı düşünüyorum. Ligi kolay bitirmedik, belirsizlikler vardı. Evet transferde geç kalındı, bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ama nedenleri vardı. Bu nedenlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncu almak için almak ayrı sıkıntı."

        KEITA'NIN SON DURUMU

        Habib Keita'nın sakatlık durumunun belirsizliğini koruduğunu anlatan İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Keita'nın durumunda net bir şey yok. 4-6-0 oynamadık, 4-3-3 oynadık. Baskıda 4-4-2 yaptık. Metehan önemli bir oyuncu ama üçüncü bir forvet oynatmak istemedim. Topa daha fazla sahip olmak istedim. Bu taraftar bu takımın bu şehrin en büyük gücü. Sabırlı olmalıyız. Transfer için herkes uğraşıyor. Sıkıntılar devam ederken en büyük destekçimiz taraftarlar. Bize bugün de fazlasıyla destek verdiler. Bu desteği ne olursa olsun her şartta devam ettirsinler, tek istediğimiz bu. Bu sene bu kadar eksiğe rağmen geçen seneden daha güçlü ve daha iyiyiz."

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