Sergen Yalçın derbiyi tribünden izledi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stadyumdan izledi.
Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:24 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.
Hafta içinde göreve başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın dev maçı stadyumdan takip etti.
Yalçın, bu önemli müsabakayı yardımcı antrenörü Murat Kaytaz ile birlikte protokol tribününden izledi.
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