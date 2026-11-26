Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-mavili ekibin savunma oyuncusu Siaka Bakayoko, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genç futbolcu Bakayoko, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, hem kupada hem de ligde oynadıkları her karşılaşmayı kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Bakayoko, "Bizi iyi bir maçın beklediğini düşünüyorum. Özel bir stresimiz yok. En son Erzurum maçını burada kazanmıştık. Şimdi aynı şekilde Kasımpaşa maçında da kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

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"BİZ MÜCADELECİ BİR TAKIMIZ"

Mücadeleci bir takım kimliğine sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu Bakayoko "Biz mücadeleci bir takımız. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynarız. Kupada da oynadığımız her maçta kazanmaya çalışacağız. Aramızda her zaman iyi bir arkadaşlık vardı. Takımımızdaki herkes elinden geldiğince birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Oynayan oyuncular da oynamayan oyuncular da ellerinden geleni ekip için yapmaya çalışıyorlar. Sanırım bunun bir yansıması" ifadelerini kullandı.

"SAHADA ONLAR İÇİN VE GALİBİYET ADINA ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kendi bireysel gelişimine de değinen ve çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Bakayoko, "Ben daha genç bir oyuncuyum, gelişim sağlamak için elimden geldiğince çalışıyorum ve gelişmeye devam edeceğim. Bir sonraki maçımızla ilgili taraftarlarımıza vermek istediğim bir mesajım var; şunu çok iyi bilsinler, sahada onlar için ve galibiyet için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.