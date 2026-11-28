Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Bodrum FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip Bodrum FK, etkili performansıyla sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bodrum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında Ege Bilsel'in asistinde Berkay Aslan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ege temsilcisi ilk yarının uzatma bölümünde kazandığı penaltıyı Fernando ile gole çevirdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Fernando, fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitmesini sağladı.

Bodrum FK, 63. dakikada bir kez daha Fernando ile gol buldu. Ruben Providence'ın asistinde ağları sarsan Fernando, skoru 3-0'a getirdi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Mustafa Erdilman kaydettiği golle skoru 4-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

SİVASSPOR'UN KÖTÜ SERİSİ SÜRÜYOR

REKLAM

Bu sonuçla Bodrum FK, ligde 16 maç sonunda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 27 puana ulaştı ve 5. sırada yer aldı.

Sivasspor ise üst üste 5. yenilgisini alarak 16 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 13 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 18. sırada yer aldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 72 Yılmaz Cin), Charisis (Dk. 46 Cihat Çelik), Musah Muhammed, Duodu (Dk. 46 Amilton), Ethemi (Dk. 46 Burak Kapacak), Ceesay

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay (Dk. 88 İsmail Tarım), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Dk. 83 Florian Loshaj), Moreira, Berkay Aslan (Dk. 83 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 73 Mustafa Erdilman), Providence (Dk. 88 Kenan Fakılı), Fernando

REKLAM

Goller: Dk. 9 Berkay Aslan, Dk. 45 (penaltıdan) ve Dk. 63 Fernando, Dk. 90+3 Mustafa Erdilman (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Charisis, Dk. 45 Uğur Çiftçi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 48 Berşan Yavuzay, Dk. 58 Ali Aytemur (Bodrum FK)