Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:52 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Yeni sezon fikstür çekimi yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda başlayacak.
Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek.
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