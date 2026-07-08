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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor

        Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de fikstür çekiliyor

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

        Yeni sezon fikstür çekimi yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda başlayacak.

        Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek.

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