Süper Lig'de Karadeniz derbisi: Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

12:00 26/10/2026 MUHTEMEL 11'LER Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe. Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Ozan, Aral, Muçi, Salah, Franculino. Paylaş facebook

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Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

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49.RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rize'de oynayacakları müsabakada Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 48 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Çaykur Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.

RİZE'DE OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatını durdurdu. Rize deplasmanında daha önceki 4 sezonda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

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EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti alan taraf, Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da ise deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.