Süper Lig takımları 119 yabancı futbolcu aldı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, birinci transfer ve tescil döneminde 119 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 202 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 83'ünü yerli, 119'unu yabancı futbolcular oluşturdu.

EN FAZLA YABANCIYI ÇORUM FK ALDI

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine, ligin yeni takımı Çorum FK imza attı. 21 transferle ligin en fazla takviye yapan kulübü olan Çorum FK, bu transferlerin 11'inde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

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Çorum FK'yi 10'ar yabancı oyuncu transferiyle Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

FENERBAHÇE TERCİHLERİNİ YABANCILARDAN YANA KULLANDI

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 yeni futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en az transfer yapan ekibi olurken, bu transferlerin tamamında tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

En az yabancı oyuncu transferi yapan kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir ve Alanyaspor oldu. Galatasaray yaptığı 5 transferin 4'ünde yabancı oyuncu tercihinde bulundu. 6 transfer yapan Başakşehir ve 8 transfer yapan Alanyaspor, 4'er yabancı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

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KULÜPLERİN TRANSFERLERİ