Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis'tan 7 değişiklik!

        Thomas Reis'tan 7 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 19:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Thomas Reis'tan 7 değişiklik!

        UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

        Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.

        Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.

        Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

        Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.

        REKLAM

        Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.

        Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.

        Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

        ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

        Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.

        Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.

        REKLAM

        Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

        Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayvalık'ta batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (AA)

        #trabzonspor
        #süper lig
        #rizespor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!