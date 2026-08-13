Trabzonspor'dan Ernest Muçi için sakatlık açıklaması!
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu. Arnavut futbolcuda uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:17 Güncelleme:
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Ernest Muçi’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Ernest Muçi’nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'yi mayıs ayında kadrosuna katmıştı.
Arnavut yıldız Bordo-mavililerde 2025-26 sezonunu 35 maçta 15 gol 7 asistle tamamladı.
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