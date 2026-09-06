Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan hakemlere sert tepki

        Trabzonspor'dan hakemlere sert tepki

        Trendyol Süper Lig'de en son oynadığı Amed SK karşılaşmasında 2-1 yenilen Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı açıklamada hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 16:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'dan hakemlere sert tepki!

        Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

        Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor.

        Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları.

        Henüz sezonun başında olmamıza rağmen hakem performanslarının Türk futbolunun bir kez daha en önemli gündem maddesi haline gelmesi, sistemdeki sorunun ne kadar köklü ve ciddi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

        REKLAM

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelemeyiz. TFF Başkanı'nın bu konudaki hassasiyeti ortadayken, mevcut hakem kadrolarının hala yetersiz kalması, sorunun yapısal boyutunu açıkça göstermektedir.

        Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık "hata" kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir.

        Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir.

        REKLAM

        Trabzonspor Kulübü olarak bu sezon ulaşmak istediğimiz çok önemli hedeflerimiz var. Camiamız, bu hedefler doğrultusunda büyük bir mücadele ortaya koymaktadır.

        Bu emeğin, kabul edilemez hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacağız.

        Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!

        Türk futbolunun artık Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental olarak yeterli, baskı altında doğru karar verebilen, futbolun kurallarına hakim hakemlere ihtiyacı vardır.

        Aynı şekilde VAR odalarında görev yapan isimlerin de pozisyonları yorumlayan değil, kuralları eksiksiz uygulayan ve gerektiğinde sahadaki hakemin açık hatasını düzeltebilecek yetkinlikte kişilerden oluşması zorunluluktur.

        REKLAM

        Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır.

        Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum:

        Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz.

        Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın! ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #hakem yönetimi
        #TFF
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Sultanlar, şampiyonluk için İtalya karşısında!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Menajeriyle nişanlandı
        Menajeriyle nişanlandı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"