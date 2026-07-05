Tunus'ta Dünya Kupası sonrası flaş ayrılık: Herve Renard!

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Tunus Milli Takımı'nda teknik direktör Herve Renard dönemi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

RENARD VEDA ETTİ

Herve Renard yaptığı açıklamada, "2026 Dünya Kupası'na katılmama olanak sağladığı için Tunus Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Tunus'un renklerini taşımak benim için büyük bir onurdu. Takıma gelecekte başarılar diliyorum. Bu yolculuk boyunca bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Benim maceram sona erdi." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ İKİ TEKNİK DİREKTÖR DE GÖREVİNDEN AYRILDI

Tunus, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmayı da kaybederek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Kuzey Afrika temsilcisi, İsveç'e 5-1 kaybedilen ilk maçın ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Lamouchi'nin yerine göreve getirilen Herve Renard yönetimindeki Tunus, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.