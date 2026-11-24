Carpe Diem Binicilik Takımı'nın kuruduğu uluslararası binicilik arenasında Türkiye'yi temsil eden Istanbul Warriors, dünyanın en prestijli takım biniciliği organizasyonlarından Global Champions League (GCL) kapsamında düzenlenen 2026 GCL Süper Kupası'nı kazandı. 22 Kasım'da İtalya'nın Verona kentinde gerçekleştirilen GC Playoffs finalinde üstün bir performans sergileyen takım, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Türk takım lideri ve binicisi Efe Siyahi'nin liderliğinde uluslararası arenada boy gösteren Istanbul Warriors, bu zaferle Türk binicilik sporu adına da önemli bir başarıya imza attı. Binici ve iş insanı Tolga Cömertoğlu’nun da desteklediği Istanbul Warriors Dünyanın önde gelen binicilerini aynı platformda buluşturan organizasyonun finalinde Henrik von Eckermann, Simon Delestre ve Abdel Said'den oluşan güçlü kadrosuyla mücadele eden takım, iki turluk finali toplam 4 ceza puanıyla tamamlayarak zirveye yerleşti.

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TÜRK TAKIM LİDERİYLE ULUSLARARASI ARENADA TARİHİ BAŞARI

Global Champions League'in 10. yıl dönümü sezonunun finalinde kazanılan bu şampiyonluk, Istanbul Warriors'ın uluslararası binicilik dünyasındaki iddiasını ortaya koyarken Türk binicilik sporu açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Türk takım lideri Efe Siyahi'nin yönetimindeki Istanbul Warriors, dünyanın en güçlü binicilik takımlarıyla aynı sahnede mücadele ederek uluslararası düzeyde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin adını zirveye taşıdı.

EFE SİYAHİ: BU BAŞARI, TÜRK BİNİCİLİK SPORU ADINA DA BÜYÜK BİR GURUR

İstanbul Warriors'ın takım lideri ve binicisi Efe Siyahi, Verona'da elde edilen şampiyonluğa ilişkin şunları söyledi:

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“Global Champions League gibi dünyanın en üst düzey binicilerini bir araya getiren bir organizasyonda, sezonun en büyük kupalarından birini kazanmak bizim için tarif edilmesi güç bir gurur. Türk takım lideri olarak uluslararası arenada mücadele eden İstanbul Warriors'ın bu başarıya ulaşması, benim için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bu şampiyonluk yalnızca sportif bir sonuç değil; aynı hedefe inanan, büyük bir özveriyle çalışan ve birbirine güvenen bir takımın ortak emeğinin karşılığı. Carpe Diem Binicilik Takımı'nın desteğiyle çıktığımız bu yolculukta, Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm binicilerimize, atlarımıza, antrenörlerimize, sahiplerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Verona'da kazandığımız bu kupa, birlikte başardıklarımızın ve gelecekte ulaşmak istediğimiz daha büyük hedeflerin önemli bir göstergesi.”

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İstanbul Warriors'ın Verona'da kazandığı 2026 GCL Süper Kupası, Carpe Diem Binicilik Takımı'nın binicilik sporuna verdiği desteğin ve Türk liderliğindeki takımın uluslararası arenadaki başarısının güçlü bir göstergesi oldu. Global Champions League'in 10. yıl dönümü sezonunu şampiyonlukla noktalayan Istanbul Warriors, yeni sezonda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

CARPE DIEM HAKKINDA

Carpe Diem Binicilik Takımı, atlara ve binicilik sporuna duyduğu tutkuyla Efe Siyahi tarafından kurulmuştur. Avrupa binicilik dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Hollanda'da faaliyet gösteren takım, binici ve atların en iyi koşullarda yetişmesini, gelişmesini ve performans göstermesini hedefleyen özgün bir vizyonla çalışmalarını sürdürmektedir.

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Efe Siyahi'nin vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Carpe Diem Binicilik Takımı'nın tesisleri, alanında uzman ve benzer değerlere sahip profesyonellerin katkılarıyla oluşturulmuştur. Modern ve lüks olanaklarıyla öne çıkan tesisler, profesyonel binicilik faaliyetlerinin yanı sıra atların ve binicilerin ihtiyaçlarına yönelik konforlu, güvenli ve sıcak bir ortam sunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana bünyesine birçok profesyoneli dahil eden Carpe Diem Binicilik Takımı; at ve binici eğitimi, ahır hizmetleri ve engel atlama atlarının ticareti alanlarında üst düzey hizmetler sunmaktadır. Takım, farklı seviyelerde yarışan binicileriyle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da aktif olarak temsil edilmektedir.

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Carpe Diem Binicilik Takımı, yalnızca kendi faaliyetlerini geliştirmeyi değil, bulunduğu bölgedeki binicilik sektörünün büyümesine ve uluslararası ölçekte gelişmesine katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, Avrupa'nın önemli binicilik merkezlerinden Peelbergen Equestrian Centre'ın kurucu yatırımcıları arasında yer almıştır.