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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom: 88 - Beşiktaş: 63 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom: 88 - Beşiktaş: 63 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş'ı 88-63 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        Türk Telekom'dan Beşiktaş'a farklı tarife

        Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla maça 7-0'lık seriyle başlayan, ilk 6 dakikayı da 16-4 önde geçen Türk Telekom, Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle ayakta tutmaya çalıştığı Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

        Pota altında Bankston'ı iyi besleyen başkent ekibi, Harding'in basketiyle 2. periyodun başında farkı 15 sayıya (29-14) çıkardı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ve çeyreğin bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle 20 sayılık (41-21) üstünlük yakalayan Türk Telekom, hücum ribauntlarında etkili olan ancak isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybeden rakibine karşı soyunma odasına 51-27 önde gitti.

        McKissic'in penetreleriyle peş peşe basketler bulduğu 3. periyodun ilk 4 dakikasında 59-29 öne geçen Türk Telekom, etkili savunması ve çeyreğin kalan kısmında öne çıkan Harding sayesinde son 10 dakikaya 24 sayılık (70-46) avantajla girdi.

        Temponun düştüğü son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, yüzde 36 saha içi isabetiyle oynayan ve 17 top kaybeden siyah-beyazlıları 88-63 mağlup etti.

        Bu sonuçla Türk Telekom 3'te 3 yaptı, Beşiktaş ise 2. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Alper Gökçebel

        Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Ata Kahraman, McKissic 10, Lamb 2, Bako 11, Bankston 14, Taylor 2, Harding 21, Trifunovic 14, Göktuğ Baş

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        Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Wilbekin, Brown 5, Morgan 10, Gabriel 4, Zizic 9, Furkan Korkmaz 9, Dotson, Dejulius 16, Metecan Birsen, Nowell 4

        1. Periyot: 24-14

        Devre: 51-27

        3. Periyot: 70-46

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        #beşiktaş
        #türk telekom
        #Basketbol
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