Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 0 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Türkiye: 0 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Çekya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 21:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ümit Milliler Çekya'ya mağlup!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak.

        Turu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Jakob Sundberg, Jesper Dahl, Jakob Mastrup

        Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Deniz Ofli (Dk. 66 Yasin Özcan), İzzet Çelik (Dk. 66 Emirhan Acar), Baran Ali Gezek, İsak Vural (Dk. 87 Arda Çolak), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Barış Kalaycı) Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan

        REKLAM

        Çekya: Koutny, Lissah (Dk. 61 Sloncik), Konecny, Micek, Labik, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 81 Planka), Sin (Dk. 70 Pech), Skrkon (Dk. 81 Mikulenka), Masek (Dk. 81 Tom Siloncik)

        Gol: Dk. 48 Kacor (Çekya)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Baran Ali Gezek, Dk. 31 Deniz Ertaş, Dk. 59 İsak Vural, Dk. 89 Ayberk Karapo (Türkiye), Dk. 46 Buzek, Dk. 90+4 Tom Siloncik (Çekya)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti

        Malatya'da, bir okulun girişinde kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu yakalandı. Müdahale sırasında polisin havaya ateş açtığı öğrenildi. Kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(ANKA)

        #türkiye
        #çekya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu