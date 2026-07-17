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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Ukrayna: 2 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 3 - Ukrayna: 2 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, 2-0'dan geri döndü!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi

        Türkiye, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken Ukrayna, 5. mağlubiyetini yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, üçüncü ve son etaptaki son iki maçında yarın TSİ 17.30'da Slovenya, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. Milli takım, bu iki karşılaşmadan birini kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Charles Andrew Robb (Kanada)

        Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Ahmet Samet Baltacı, Bedirhan Bülbül, Gökçen Yüksel, Hilmi Şahin)

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        Ukrayna: Synytsia, Semeniuk, Kovalov, Tupchii, Shchurov, Plotnytskyi (Pampushko, Boiko, Maksym, Shchytkov, Yanchuk, Kisiliuk)

        Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

        Süre: 149 dakika

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