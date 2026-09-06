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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 71 - Avustralya: 87 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 71 - Avustralya: 87 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Avustralya'ya 87-71'lik skorla kaybetti ve 2. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Potanın Perileri Avustralya'ya mağlup!

        FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 2. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avustralya'ya 87-71 mağlup oldu.

        Potanın Perileri, bu sonuçla beraber organizasyondaki 2. yenilgisini aldı. Avustralya ise ikinci galibiyetini aldı.

        POTANIN PERİLERİ AVUSTRALYA'YA DİŞ GEÇİREMEDİ

        Karşılaşmaya pota altından kaydettiği basketlerle etkili başlayan Avustralya, 2. dakikada 8-0'lık seri yakaladı.

        Serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla çabuk toparlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Elif Bayram'ın basketiyle 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-14.

        Kalan bölümde ay-yıldızlılara 7-0'lık seriyle karşılık veren Avustralya, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

        İlk çeyreğin sonundaki iyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Avustralya, Melbourne'ün basketiyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 18-28.

        Dış atışlardan isabet bulmaya başlamasına karşın Avustralya'nın pota altındaki üstünlüğüne engel olamayan milli takım, soyunma odasına 10 sayı geride girdi: 30-40

        İkinci yarıya istekli başlayan Türkiye, 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği 4 isabetle 16. dakikada farkı 6'ya indirdi: 48-54.

        Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkı yeniden açan Avustralya, üçüncü periyodu 67-55 önde bitirdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden A Milli Takım karşısında farkı koruyan Avustralya, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Salon: Berlin

        Hakemler: Yohan Rossa, Takaki Kato, Mihkel Manniste

        Türkiye: Derin Erdoğan 5, Olcay Çakır, Gökşen Fitik 11, Kennedy Burke 10, Esra Ural Topuz 3, Sevgi Uzun 24, Elif Bayram 8, Elif İstanbulluoğlu 3, Ayşe Cora 7, Tilbe Şenyürek, Sinem Ataş, Melek Uzunoğlu

        Başantrenör: Andrea Mazzon

        Avustralya: Jade Melbourne 8, Steph Talbot 17, Ezi Magbegor 21, Isobel Borlase 4, Isabelle Bourne 2, Miela Sowah 3, Alex Wilson 9, Stephanie Reid 4, Zitina Aokuso 9, Alex Fowler 10, Chloe Bibby

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        Başantrenör: Sandy Brondello

        1. Periyot: 21-15 (Avusturalya lehine)

        Devre: 40-30 (Avusturalya lehine)

        3. Periyot: 67-55 (Avusturalya lehine)

        4. Periyot: 87-61 (Avustralya lehine)

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        #türkiye
        #avustralya
        #A Milli Kadın Basketbol Takımı
        #Potanın perileri
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