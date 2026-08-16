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        Haberler Spor Voleybol U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finalde!

        U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda finalde!

        17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Tayvan'ı 3-0 mağlup ederek U17 Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Genç Sultanlar, ABD ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Genç Sultanlar, Dünya Şampiyonası'nda finalde!

        17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun yarı finalinde Tayvan ile karşılaştı.

        Rakibini 25-15, 25-22, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada finale yükseldi.

        Milliler, finalde yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

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