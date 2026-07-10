UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu başladı
UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu, bugün oynanan 6 karşılaşmayla birlikte başladı.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 00:20 Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu başladı.
Bugün oynanan 6 karşılaşmanın sonuçları şu şekilde:
Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0
Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0
CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
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