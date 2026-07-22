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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Uğur Uçar: Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak

        Uğur Uçar: Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak

        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi oyunculara da gittiğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve oyuncular Çorum FK'yı daha üst seviyeye taşıyacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak"

        Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarının ilk etabını tamamlayan Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

        29 Temmuz’a kadar kampta antrenmanlara devam edecek olan Çorum FK, 1-6 Ağustos tarihlerinde yeniden Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek.

        "BİZİM ADIMIZA VERİMLİ BİR KAMP SÜRECİ OLDU"

        Hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "İlk etap daha çok fiziksel ağırlıklı çalıştık. Akşamları taktik antrenmanlarıyla güzel bir süreç geçirdik. Şu anda her şey bizim adımıza güzel geçiyor. Aramıza yeni katılanlar oldu, ayrılanlar oluyor. Bizim adımıza verimli bir kamp süreci oldu diyebilirim" dedi.

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        "HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ YOLUNDA GİDİYOR"

        Hem taktik hem de fiziksel antrenmanlardan verim aldıklarını kaydeden Uçar, "Fiziksel departmanımız gerçekten çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Taktik antrenmanlar da istediklerimizi verdi. İkisinin birleşmesiyle bizim açımızdan güzel bir karışım oldu. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor" diye konuştu.

        "HAZIRLIK MAÇLARINA DA ÖZEL ÇALIŞIYORUZ"

        İkinci etap kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren 39 yaşındaki teknik adam, "İkinci etapta hem fiziksel hem de daha çok taktiksel antrenmanlara odaklanıyoruz. Hazırlık maçlarına da özel çalışıyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyoruz. Lige hazırlık maçlarında bizim için skorlar değil, daha çok oyun önemli" açıklamasında bulundu.

        "ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR KATILACAK"

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Uğur Uçar, "Taraftarlarımızdan transfer konusunda sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Çünkü hem potansiyelli genç oyunculara hem de tecrübeli oyunculara gidiyoruz. Transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyunculara da gittiğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve oyuncular Çorum FK’yı daha üst seviyeye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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