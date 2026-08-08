Ümraniyespor: 0 - Mardin 1969 Spor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona 1 puanla başladı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 21:11 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor, haftayı 1 puanla kapattı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Karagümrük'le karşılaşacak. Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ